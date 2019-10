Al Hoceima: Les participants à un Forum appellent à promouvoir les coopératives agricoles féminines

vendredi, 18 octobre, 2019 à 22:45

Le Maroc a pu atteindre “un bon niveau” de couverture de ses besoins en matière de produits alimentaires notamment pour les fruits et légumes (100%), lait et viandes (100%) et céréales (70%), a indiqué, vendredi à Mohammedia, Mohamed Sadiki, Secrétaire général du département de l’Agriculture du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.