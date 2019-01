Al Hoceima: Remise de dix unités médicales mobiles aux centres de santé ruraux en préparation à la vague de froid

dimanche, 13 janvier, 2019 à 18:27

Al Hoceima – Dix unités mobiles médicalisées ont été remises, samedi à Al Hoceima, à plusieurs centres de santé ruraux relevant de la province d’Al Hoceima.

Les unités, des véhicules médicalisés tout terrain d’intervention et de secours, ont été remises aux centres de santé de Ketama et de Beni Bouyafrah, sous la supervision du gouverneur de la province d’Al Hoceima, Farid Chouraq, qui était accompagné du président du Conseil provincial et du délégué provincial du ministère de la Santé.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures préventives visant à faire face à la vague de froid que connaissent des communes rurales de la province, notamment celles situées dans la région des montagnes du Rif.

Ces unités ont été acquises dans le cadre du Programme de réduction des disparités sociales et territoriales dans le monde rural, exécuté sous la supervision du service de l’action sociale de la province d’Al Hoceima.

Les unités, qui contribueront au renforcement des efforts déployés par les centres de santé ruraux, devront effectuer des visites dans les douars, offrir des consultations gratuites aux habitants et distribuer les médicaments acquis pour atténuer l’impact du froid qui risque de sévir dans la régions dans les moins à venir.