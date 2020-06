Al Hoceima: Remise du deuxième lot de désinfectants contre le coronavirus

Al Hoceima – Le deuxième lot de désinfectants et produits de stérilisation contre le nouveau coronavirus, développés à l’initiative de trois lauréats de la Faculté des sciences et techniques (FST) d’Al Hoceima, a été remis récemment à des communes de la province.

Ces désinfectants ont été préparés dans le laboratoire du département de chimie de la FST d’Al Hoceima, selon les normes adoptées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et ce sous la supervision et l’encadrement de Hassan Amhamdi, professeur de chimie à la faculté.

Les deux communes de Beni Bouayach et Aït Youssef relevant de la province d’Al Hoceima, ont reçu ce lot de désinfectants et de produits de stérilisation des mains, après un premier lot de ces produits destinés à l’utilisation au niveau des rues et des espaces publics, remis il y a quelques semaines aux deux communes, ainsi qu’à la commune d’Al Hoceima.

La faculté a mis à la disposition des lauréats son expertise et ses équipements afin de développer ces désinfectants dans les meilleurs conditions, et ce dans le cadre de sa participation aux efforts de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le doyen de la FST d’Al Hoceima, Mohamed Bakkali, dans une déclaration à la MAP.

Les communes concernées ont adhéré à cette initiative et y ont contribué à travers l’acquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des désinfectants et produits de stérilisation des mains, ainsi que des rues et espaces publics, a-t-il expliqué.

Pour leur part, les lauréats ayant développé ces produits ont exprimé leur fierté quant à cette initiative qui contribue aux efforts de lutte contre la propagation du coronavirus, se disant reconnaissants aux autorités provinciales et à la direction de la FST pour leur efforts afin de garantir la fabrication des désinfectants dans les meilleures conditions.

La Faculté a mis à la disposition des trois lauréats son laboratoire de chimie et son expertise dans le domaine pour développer ces produits désinfectants contre le coronavirus et qui répondent aux normes de l’OMS.

Cette initiative, qui est en harmonie avec les mesures préventives préconisées par les autorités afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a permis à la FST d’Al Hoceima de se joindre aux initiatives nationales lancées dans ce sens par les facultés d’autres villes du Royaume.