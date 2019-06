Al Hoceima: Le salon des marchés ambulants relance la commercialisation des produits locaux

mercredi, 19 juin, 2019 à 12:37

Al Hoceima – Le coup d’envoi de la première édition du Salon des marchés ambulants de l’économie sociale et solidaire d’Al Hoceima, organisée par le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en partenariat avec le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’économie sociale, a été donné en début de semaine à la place du Pachalik d’Al Hoceima.

Le marché ambulant, qui se poursuit jusqu’au 23 juin sous le thème “L’économie solidaire au service des produits locaux”, vise à faire connaître les produits de l’économie sociale de la région, et à renforcer les capacités de commercialisation des acteurs à travers la création d’un espace d’exposition et de valorisation de leurs produits, et la modernisation des méthodes de commercialisation au niveau régional et national.

Plus de 60 exposants représentant des coopératives professionnelles actives dans le secteur de l’économie sociale, notamment l’artisanat, les produits de terroir, les produits de beauté et les services dans l’ensemble de la région, participent à ce salon, érigé sur une superficie de 600 m2.

Inauguré par Farid Chourak, gouverneur de la province d’Al Hoceima, en présence d’élus locaux, de responsables et d’acteurs locaux, ce salon offre aux visiteurs une collection riche et diversifiée de produits de la région.

Dans une déclaration à la MAP, la vice-présidente du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima chargée du développement social, Soumia Fakhri, a indiqué que ce salon “se veut aussi un moyen de donner un élan à la commercialisation des produits de l’artisanat local et régional, et à créer un espace commun pour faciliter l’exposition de ces produits”.

De son coté, la directrice provinciale de l’Artisanat et de l’économie sociale à Al Hoceima, Souad Belkaidi, a souligné que, outre les produits d’artisanat et de terroir, ce salon expose les dernières innovations en matière de produits de maroquinerie et de broderie, notamment.

Le salon est un rendez-vous incontournable pour les férus de l’artisanat pour découvrir la richesse et l’authenticité du patrimoine culturel et de la tradition artisanale de la région, a ajouté Mme Belkaidi, notant que l’organisation du salon en centre-ville permet d’augmenter le nombre de ses visiteurs.