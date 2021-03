Al Hoceima: Une vaste campagne pour venir en aide aux sans-abris

vendredi, 26 mars, 2021 à 21:23

Al Hoceima – Les initiatives visant à venir en aide aux personnes sans-abris et en situation difficile, se poursuivent dans la province d’Al Hoceima.

L’association Ahad pour les oeuvres caritatives à Al Hoceima a lancé, récemment, une vaste campagne ayant pour but d’aider les personnes sans-abris et en situation difficile, en leur fournissant notamment de la nourriture, un abri, des vêtements et des produits d’hygiène.

Cette campagne, organisée en coordination avec les autorités locales de la province, concerne la ville d’Al Hoceima ainsi que les communes urbaines et rurales relevant de la province.

Le président de l’association Al Ahad pour les oeuvres caritatives, Abderrahim Mohamed, a indiqué que dans le cadre de cette campagne, plusieurs services sont fournis aux bénéficiaires, qui sont accueillis au sein d’un véhicule où ils peuvent se laver, être coiffés et obtenir des vêtements, avant de les transférer vers un centre où ils sont nourris et hébergés dans les meilleures conditions.

Cette campagne humanitaire s’inscrit dans le cadre des efforts visant l’atténuation de l’impact de la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur les catégories en situation de précarité et difficile dans la province d’Al Hoceima, a précisé M. Mohamed dans une déclaration à la MAP.

Par ailleurs, les personnes atteintes de maladies ou montrant des symptômes de maladie sont transmises à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, a-t-il ajouté, notant que nombre de cas bénéficiaires sont intégrés dans la société en leur trouvant des opportunités d’emploi adéquates dans certaines entreprises à Al Hoceima.