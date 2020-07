Allègement du confinement: Le ministère du transport appelle au respect des cahiers des charges

jeudi, 23 juillet, 2020 à 20:23

Rabat – Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a appelé les professionnels à respecter les mesures et les dispositions préventives relatives à la COVID-19 et comprises dans les cahiers des charges, suite à l’augmentation de la capacité des véhicules de transport en commun de voyageurs entre les villes, dans le cadre de la troisième phase du Plan d’allègement du confinement.

Dans un communiqué, le ministère souligne, jeudi, qu’afin de préserver la sécurité des voyageurs, des professionnels et des employés, il appelle les professionnels à respecter les mesures et les dispositions préventives comprises dans le cahier des charges concernant la gestion des dangers de la propagation de l’épidémie de la COVID-19 relatif aux entreprises du transport et leurs employés, ainsi que le cahier des charges relatif aux gares routières et exhorte les voyageurs à coopérer avec les différents intervenants pour respecter lesdites mesures.

Les services du ministère aux niveaux central et territorial restent à la disposition des citoyens, des professionnels et des employés pour la bonne application desdites mesures et dispositions, assure le communiqué.

Ils mettent, également, à leur disposition les services du centre d’appel 4646 pour répondre à leurs questions ou pour déposer leurs plaintes concernant les violations observées, a fait savoir la même source.

Et de rappeler la décision du gouvernement de passer à la troisième phase du Plan d’allègement du confinement, comportant le dispositif relatif à l’augmentation de la capacité des véhicules de transport en commun de voyageurs entre les villes à 75 %, conformément à des conditions déterminées, à partir du dimanche 19 juillet à minuit.