Allègement du confinement: Rabat sort de sa torpeur pour retrouver progressivement la vie normale

jeudi, 11 juin, 2020 à 14:46

Rabat – L’étape de l’allègement du confinement sanitaire amorcée jeudi, avec notamment la reprise des activités économiques et des commerces de proximité, a marqué un véritable retour à la vie normale après plus de deux mois d’isolement sanitaire.

Ainsi, Rabat, située dans la zone 2 de l’allègement des restrictions, sort progressivement de la torpeur imposée par le confinement: les klaxons résonnent à nouveau au niveau des grandes artères de la capitale, bien que les autorisations de circulation trônent toujours à l’avant des véhicules.

Les trottoirs ne désemplissent pas non plus, surtout avec l’ouverture de quelque commerces qui retrouvent une activité quasi-normale après une “hibernation” de 70 jours, dans le respect des règles de distanciation sociale et avec des gels hydroalcooliques qui viennent se glisser entre la marchandise habituelle de chaque commerçant pour permettre à sa clientèle, désormais masquée, de se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie du magasin.

Le retour de l’achalandage est accueilli à bras ouverts par les commerçants, lesquels ont été forcés à tourner au ralenti voire à fermer boutique pendant toute la période du confinement, qui a contraint une grande partie des Marocains à se claquemurer chez eux depuis le 20 mars dernier.

Même son de cloche au niveau des transports en commun puisque l’amplitude de service des rames du tramway a été revue à la hausse avec des horaires étendus de 7H à 20H du lundi au dimanche, conformément aux directives des autorités locales.

Na cachant pas leur amertume de ne pas être dans zone 1 de l’allègement des restrictions, de nombreux R’batis ont partagé avec l’agence marocaine de presse (MAP) leur espoir et leur soulagement de l’allègement du confinement sanitaire.

La journée a été marquée par un retour progressif à la normale avec l’ouverture de quelques cafés et restaurants avec un service “à emporter”, ainsi que des commerces de proximité qui reprennent leur activité, a indiqué un cadre bancaire, notant que ces faits en apparence anodins offrent une lueur d’espoir et laissent entrevoir le bout du tunnel.

“J’espère qu’on viendra très rapidement à bout de cette pandémie”, a-t-il ajouté.

“Pour ma part, je suis avec le respect strict des consignes données par les autorités compétentes, car elles ont pour objectif de préserver la santé des citoyens”, a souligné, pour sa part, un retraité, estimant que “nous sommes en guerre face à un ennemi invisible”.

“Après trois mois de confinement, nous avons réussi à surmonter les contraintes imposées par la propagation de cette maladie, grâce notamment aux mesures prises par le gouvernement marocain, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a-t-il assuré.

La levée progressive du confinement a commencé, les taxis sont disponibles et le tramway a amplifié ses services, a fait observer une dame qui se dirigeait vers le cabinet de son médecin.

L’accroissement des transports en commun a également été salué par un autre passant, qui a estimé que la présence en abondance des moyens de locomotion permettra de respecter plus aisément les règles de distanciation. Il a en outre appelé à garder un niveau de vigilance élevé tout en veillant à mettre des désinfectants à la disposition des usagers.

Une autre citoyenne s’est dite fière de ce que a été réalisé par le Maroc en matière de lutte contre le nouveau coronavirus jusqu’à présent, ajoutant que la levée progressive du confinement permet à la fois de reprendre un mode de vie proche de la normale tout en poursuivant le combat face au virus.

Enfin, un parent a déploré le prolongement du confinement pendant une longue durée, arguant que selon de nombreuses études. “Cela a un effet dévastateur sur les enfants (…) Cette situation entraîne un impact psychologique important chez nos enfants qui sont privés de nombreuses activités qui leur permettent en temps normal de se défouler et de s’épanouir, a-t-il regretté”.

La mise en œuvre progressive du plan d’assouplissement du confinement a permis, au niveau national, la réouverture des souks hebdomadaires, la reprise des activités industrielles, commerciales et d’artisanat, ainsi que des activités de proximité, de petits métiers de proximité, des commerces de proximité et des professions libérales et professions similaires.

Les préfectures et provinces font désormais l’objet d’un classement hebdomadaire, selon les deux zones d’assouplissement, sur la base des critères fixés par les autorités sanitaires, avec des mesures plus restreintes au niveau de la zone 2.