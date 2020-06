Allègement du confinement : Un vent de grand soulagement souffle sur Essaouira

samedi, 13 juin, 2020 à 14:51

— Par Hassan EL AMRI —

Essaouira – Après une longue période de confinement sanitaire de presque 3 mois, induit par la propagation de la pandémie du Covid-19, un vent d’optimisme et de grand soulagement souffle désormais sur Essaouira et sa région, avec le début du retour à une vie “presque normale” dans la Cité des Alizés, au grand bonheur de ses habitants et de ses hôtes, suite à l’entame de la mise en œuvre de la première phase d’un plan d’assouplissement des restrictions pour un déconfinement progressif et conditionné.

En effet, malgré de longues semaines d’anxiété, d’attente et de patience, doublée de contraintes, en particulier d’ordre matériel et psychologique pour certaines franges de la société locale, les Souiris ont su faire montre de résilience, d’un haut degré d’engagement collectif et de conformisme rigoureux aux mesures sanitaires et de précaution instaurées par les autorités publiques pour retrouver la joie de vivre.

Cette ligne de conduite très consciencieuse et exemplaire, adossée à la synergie des efforts des autres intervenants (pouvoirs publics, services de sécurité, tous corps confondus, santé civile et militaire, société civile etc), a apporté ses fruits, la province d’Essaouira faisant partie de la Zone 1 aux côtés d’autres provinces du Royaume où il a été procédé, dès le jeudi 11 juin, à l’assouplissement du confinement et à la levée partielle de certaines restrictions décrétées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, tout en veillant au respect strict des consignes et des mesures préventives en vigueur, soigneusement suivies par la population locale.

La décision d’allègement du confinement a été accueillie avec grande joie par les habitants d’Essaouira et de sa région qui ont poussé un grand ouf de soulagement suite à l’enclenchement du déconfinement qui leur permet, alors que l’été arrive à grands pas, de retrouver le cours d’une vie “proche de la normale”, dans l’attente de jours meilleurs avec l’éradication totale de cette pandémie.

Ainsi, de nombreux Souiris parmi les passionnés de la marche, du jogging ou du vélo, après des semaines passées claquemurés chez eux, ont commencé de nouveau jeudi, sous l’œil bienveillant des forces de sécurité, la pratique de leurs sports favoris en plein air, notamment le long de l’incontournable corniche de la ville, avec l’interdiction d’accès à la plage, de la baignade ou de toute autre activité sportive collective ou liée aux sports de glisse (surf, windsurf…), tout en se conformant scrupuleusement aux gestes barrières, tels que le port obligatoire des masques de protection, le respect de la distanciation physique et le nettoyage fréquent des mains avec du gel désinfectant.

Approchés par la MAP, certains d’entre eux ont fait part de leur grande joie de pouvoir enfin sortir et exercer du sport en plein air, après de longues semaines de confinement, tout en appelant les citoyens souiris à demeurer “très vigilants” et à faire preuve d’un haut degré de responsabilité aussi bien personnelle que collective pour éviter toute réapparition du Covid-19 dans la province, qui n’a enregistré que cinq cas seulement (4 rémissions et un décès) grâce aux efforts soutenus et inlassables déployés par les autorités locales, tous corps confondus, et à l’approche proactive du gouvernement sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Même son de cloche chez des pères et mères de famille en compagnie de leurs petits enfants aux visages joyeux, ou des personnes de 3ème âge, qui ont déambulé le long de la corniche ou se sont rendus dans les places publiques et certains jardins de la ville, le temps d’effectuer une petite promenade pour “se dégourdir les jambes”, et de profiter, dans la joie et la bonne humeur, d’un bain de soleil qui leur a tant manqué au cours de cette période de confinement, le tout dans le respect des mesures préventives pour éviter tout risque d’infection ou de contamination.

De l’avis de certains de ces parents, il s’agit d’un véritable soulagement et d’une lueur d’espoir qui laisse entrevoir avec grand optimisme le bout du tunnel, surtout après une si longue période délicate avec ses effets notamment socio-économiques et psychiques, particulièrement sur les enfants qui ont eu du mal à s’adapter à cette situation si exceptionnelle, en se voyant privés de sortir et de jouer à l’extérieur en toute liberté comme c’était le cas auparavant il y a à peine quelques mois.

Dans le même ordre d’idées, des personnes de 3ème âge n’ont pas caché leur bonheur suite à cette levée partielle du confinement sanitaire, tout en exhortant l’ensemble des citoyens à s’imprégner de vigilance, de patience et de prudence pour retrouver ensemble très rapidement le cours de la vie d'”avant Covid-19″, notamment avec la réouverture des mosquées pour y accomplir les prières collectives.

Quant aux jeunes, ils ont soutenu, dans des déclarations similaires, que le début du déconfinement constitue une véritable “bouffée d’oxygène” sur la voie d’un retour à la vie normale qui prendra certes du temps à s’installer. Cependant, ils ont averti que cet allègement des restrictions n’est nullement synonyme de relâchement, insistant dans ce sens sur l’impératif de continuer à être “extrêmement vigilants” et à faire preuve d’une grande discipline durant cette période “transitoire”, en respectant à la lettre les mesures barrières pour “préserver notre santé et celle des autres”.

Ils se sont, en outre, réjouis de pouvoir sortir “se défouler” et “se relaxer”, “respirer de l’air frais” et effectuer de petites promenades pour profiter de ces belles journées ensoleillées à Essaouira afin de “se ressourcer” et “recharger les batteries” en vue d’une meilleure continuité de l’apprentissage à distance et d’une préparation optimale, pour certains, des examens du Baccalauréat prévus en juillet prochain.

Des ressortissants étrangers établis à Essaouira ont, de leur côté, tenu à affirmer que cet assouplissement des mesures du confinement est à saluer après une si longue période d’isolement sanitaire, tout en rendant hommage à l’ensemble des autorités locales, en particulier, et marocaines, en général pour leur abnégation et dévouement ainsi que pour leurs grands sacrifices consentis au quotidien en vue de veiller à la protection de la santé des citoyens et des étrangers dans chaque partie du territoire national.

La première journée de l’allègement du confinement dans la Cité des Alizés a été aussi marquée par un retour progressif à la normale de la circulation avec la levée des barrages judiciaires, qui étaient dressés au niveau des différents points névralgiques de la ville, la reprise du transport public urbain avec une capacité limitée à 50%, ainsi que par la réouverture de commerces de proximité et de quelques cafés et petits restaurants pour assurer, à leur clientèle, uniquement le service “à emporter” ou “la livraison à domicile”, en se conformant à une batterie de mesures pour préserver la santé de leurs employés et clients.

De même, nombre de Souiris exerçant de petits métiers de proximité, des professions libérales et autres professions similaires ont redémarré leurs activités après une mise à l’arrêt “forcée” depuis près de trois mois, au point d’impacter fortement leurs sources de revenus en cette conjoncture exceptionnelle liée à la propagation de la pandémie.

Pour eux, cette reprise, certes timide, qui se déroule dans le respect très méticuleux des règles d’hygiène et de prévention, leur permettra néanmoins de subvenir, dans la mesure du possible, aux besoins de leurs familles, relevant l’impératif du respect des consignes et des mesures de sécurité sanitaire qui représentent, à l’heure actuelle, le meilleur rempart afin de vaincre ce virus mortel.

Avec ces signes précurseurs d’un retour progressif à la vie normale dans la Cité des Alizés et sa région, il demeure, toutefois, primordial, de l’avis de chaque Souiri, que toutes les composantes de la société locale demeurent profondément conscientes de l’importance de la prudence et de la vigilance extrême et de l’impératif d’une “très grande discipline” aussi bien individuelle que collective dans les jours et semaines à venir, afin d’aller de l’avant et remporter, in fine, cette longue bataille acharnée, menée depuis des mois contre le nouveau coronavirus qui a fait des ravages à travers le monde.