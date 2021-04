Amekraz souligne l’importance de la sensibilisation à la prévention des maladies professionnelles dans la promotion de la santé au travail

mercredi, 28 avril, 2021 à 17:27

Rabat – Un environnement de travail sain et sécurisé nécessite la sensibilisation à l’importance de la prévention des maladies professionnelles, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

S’exprimant à l’ouverture d’un colloque organisé par le ministère dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui coïncide avec le 28 avril de chaque année, M. Amkraz a relevé qu’à la lumière de la situation que connait le Maroc à cause de la pandémie de la Covid-19, l’effort pour fournir un environnement de travail sain et sécurisé est devenu une nécessité inévitable et urgente.