Amélioration de l’école publique : le ministère de l’Éducation lance un formulaire pour recueillir les avis des citoyens

samedi, 21 mai, 2022 à 14:33

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a lancé, via la plateforme “madrastna.ma”, un formulaire destiné à tous les citoyens pour participer à la consultation nationale sur l’amélioration de l’école publique.

Le ministère s’appuie sur ce mécanisme électronique, disponible via le lien “https://www.madrastna.ma/projects/questionnaire”, pour recueillir les avis et suggestions de l’ensemble des citoyens sur les moyens de parvenir à une école qui répond à leurs attentes et aspirations.

A cet effet, le ministère appelle à généraliser la diffusion du lien d’accès à ce formulaire auprès de tous les acteurs, associations de parents et tuteurs d’élèves, ainsi que toutes les personnes impliquées, les partenaires scolaires et toutes les composantes de la société marocaine afin qu’ils puissent contribuer activement à la réforme de l’école publique.