Amélioration de l’environnement scolaire: La formation de formateurs vise à protéger les élèves du cyber-harcèlement (M. Benmoussa)

jeudi, 7 mars, 2024 à 19:33

Rabat – La formation de formateurs dans le domaine de l’amélioration de l’environnement scolaire vise à protéger les élèves du harcèlement et de l’intimidation, particulièrement sur la sphère cybernétique, et à créer un espace sûr dans les établissements scolaires, a affirmé jeudi le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.