Amélioration des prestations du transport ferroviaire au profit du personnel de la santé

mercredi, 13 avril, 2022 à 17:52

Rabat – La Fondation Hassan II de promotion des œuvres sociales au profit du personnel du secteur public de la santé et l’Office national des chemins de fer (ONCF) ont signé, mercredi à Rabat, deux nouvelles conventions de partenariat pour améliorer les prestations du transport ferroviaire et routier en faveur des membres de la Fondation et de leurs familles.