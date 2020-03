Aménagement du territoire: 38 % des postes de responsabilité occupés par des femmes

vendredi, 6 mars, 2020 à 18:47

Rabat – Les femmes occupent 38 % des postes de responsabilité dans le secteur de l’aménagement du territoire, a indiqué vendredi à Rabat la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb.

Lors d’une cérémonie à l’occasion de la Journée mondiale de la femme, Mme Bouchareb a souligné que l’effort de promotion des femmes du département porte ses fruits grâce aux réformes profondes initiées sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

Cette célébration, a-t-elle rappelé, est l’occasion de se remémorer les acquis significatifs réalisés en faveur de la femme marocaine durant les deux dernières décennies dans le sens d’une forte présence féminine à tous les niveaux, politique, économique, socio-culturel et législatif.

La ministre a dans ce contexte affirmé que le ministère œuvre au renouvellement des méthodes de planification des espaces publics d’intérêt général avec un accent particulier sur les aspects qualitatif, quantitatif et la programmation, compte tenu des critères de l’accessibilité et de l’approche genre.

Elle a par la même occasion rendu hommage aux femmes du département pour leur dévouement professionnel ainsi que leur détermination à positionner le secteur au cœur de la dynamique de la régionalisation avancée et du processus d’élaboration du nouveau Modèle de développement.

Organisée conjointement par le ministère et l’association des œuvres sociales des fonctionnaires de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire national, la cérémonie a été marquée par la remise de certificats de reconnaissance et des présents aux femmes fonctionnaires des divers services du ministère.