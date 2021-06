Aménagement du territoire: Réunion à Rabat du Comité de pilotage de la 1-ère phase de l’étude relative à l’élaboration des OPPAT

jeudi, 17 juin, 2021 à 21:03

Rabat – Le Comité de pilotage de la première phase de l’étude relative à l’élaboration des Orientations de la politique publique de l’aménagement du territoire (OPPAT), s’est réuni jeudi à Rabat, pour discuter des nouvelles orientations stratégiques en la matière.

La réunion, qui a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdellatif Nahli, s’inscrit dans le cadre du processus de construction commune et de consultation de l’ensemble des partenaires concernés depuis le lancement de ce chantier.

Dans une déclaration à M24, la directrice de l’aménagement du territoire au sein du ministère, Latifa Nahnahi a relevé que la rencontre fut l’occasion de débattre et d’échanger sur les nouvelles orientations stratégiques préconisées pour permettre aux régions et territoires urbains et ruraux de concevoir leurs stratégies de développement et d’aménagement.

Soulignant que cette réunion intervient au lendemain de la présentation du nouveau modèle de développement, elle a fait savoir que les OPPAT constituent un nouveau cadre de référence en matière d’aménagement du territoire, visant l’instauration d’une nouvelle culture pour la pratique des politiques publiques, dans le but d’accompagner le renouvellement du modèle de développement.

La réunion a, également, permis de tracer les lignes directrices de conduite de la 2-ème phase de ce chantier, et qui sera consacrée à l’élaboration de la vision prospective qui tracera de nouvelles voies de progrès pour le développement inclusif et durable du territoire national et dont la réussite nécessite une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs et forces vives de la société, a-t-elle ajouté.

Ce référentiel national concourra à inscrire les territoires parmi les jalons du nouveau modèle de développement, qui reconsidère les territoires en tant qu’espace de conception des politiques publiques avec l’Etat et lieu de leur mise en œuvre réussie, selon les organisateurs.

Cette vision consacre la place centrale des territoires comme source de création des richesses matérielles et immatérielles, d’éclosion de la démocratie participative et d’ancrage des principes de la durabilité des ressources et de leur résilience face aux effets du changement climatique.

Ce chantier sociétal d’envergure prône le renouveau dans la politique de l’aménagement du territoire, dans la perspective d’assurer le succès des réformes institutionnelles adoptées par le Maroc et contribuer à la mise en œuvre du processus de la régionalisation avancée.