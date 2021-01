AMSSNuR: Atelier virtuel sur l’optimisation de l’exposition médicale

vendredi, 29 janvier, 2021 à 21:30

Rabat – Un atelier virtuel sur l’optimisation de l’exposition médicale a été organisée, les 25 et 26 janvier, à l’initiative de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR).

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de coopération de l’Union européenne (UE) avec l’AMSSNuR, portant sur le développement de ses capacités et le renforcement du cadre réglementaire national de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.