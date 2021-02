Amzazi: la mobilisation collective, défi majeur pour réussir la réforme du système éducatif

samedi, 20 février, 2021 à 18:32

Béni Mellal – La mobilisation collective des différents acteurs et partenaires aux niveaux régional, provincial et local, est un défi majeur à relever aujourd’hui pour réussir les projets stratégiques de la réforme du système de l’éducation et de la formation, a indiqué, samedi à Béni Mellal, le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.

Ce défi requiert la création des conditions optimales à la mise en oeuvre des projets stratégiques nationaux dans le domaine de l’éducation, à leur tête la mobilisation collective des différents acteurs et partenaires aux niveaux régional, provincial et local, en harmonie avec les dispositions de l’article 6 de la loi-cadre 51-17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique qui fait de la réalisation des objectifs de la réforme une priorité nationale pressante et une responsabilité commune, a affirmé M. Amzazi lors d’une rencontre régionale de concertation avec les autorités locales autour des projets stratégiques en matière d’éducation.

Lors de cette rencontre à laquelle a pris part le Conseiller de SM le Roi, André Azoulay, le ministre délégué à l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, les gouverneurs des provinces de la région, M. Amzazi a souligné que cette réunion marque le lancement des rencontres régionales de concertation qui auront lieu dans les différentes régions du Royaume, avec les autorités locales autour des projets stratégiques de la réforme de l’enseignement.

Cette rencontre revêt une importance particulière car elle constitue une occasion propice pour jeter les bases d’une communication directe avec les acteurs et les partenaires locaux afin qu’ils puissent s’approprier d’une manière collective les projets stratégiques, en prélude de la mobilisation collective tant voulue par tous, a-t-il expliqué.

M. Amzazi a ajouté, lors de cette rencontre qui a connu la participation des présidents des conseils provinciaux, le directeur de l’académie régionale de l’éducation et de la formation de la région Béni Mellal-Khénifra, que le ministère s’emploie à mettre en oeuvre d’une manière graduelle les dispositions de la loi-cadre, tout en renforçant la cadence des réalisations au titre de l’actuelle saison scolaire.

Le ministère, a-t-il dit, a veillé à mettre en place les mécanismes institutionnels, les outils pédagogiques et procéduraux, et a pris les dispositions législatives nécessaires en vue de l’application des grandes ambitions de la loi-cadre, en les déclinant à travers 19 projets stratégiques et un plan législatif et organisationnel.

M. Amzazi a, en outre, fait savoir que le ministère veille également à intégrer les projets stratégiques nationaux au sein des plans d’actions régionaux et à mettre en place des outils de gestion à même de faciliter la conduite de ces projets au niveau des académies régionales de l’éducation et de la formation, les universités et les établissements de formation professionnelle.

D’autre part, le ministre a noté que pour relever les différents défis de la réforme éducative au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, il est nécessaire de poursuivre la mobilisation collective locale, de développer les mécanismes d’intervention opérationnelle, de renforcer les canaux de coordination, d’assurer la convergence des différents programmes du développement local avec les projets prévus dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi-cadre, et de réaliser un suivi précis et régulier des chantiers ouverts.

Les perspectives qu’ouvre la régionalisation avancée, outre le sens élevé de responsabilité, les compétences et l’expérience pratique des cadres et partenaires au niveau de la région sont autant de facteurs de soutien à ce grand chantier national, vital et crucial qui jouit de toute l’attention du gouvernement et sur lequel repose la réalisation des objectifs du développement économique et humain intégré et équilibré, a conclu le ministre.