Anniversaire de l’INDH : mise en avant des projets mis en œuvre en faveur de la santé maternelle et infantile à Khémisset

samedi, 18 mai, 2024 à 15:53

Khémisset – Les projets réalisés en faveur de la santé maternelle et infantile dans la province de Khémisset ont été mis en avant, samedi, à l’occasion d’une rencontre organisée dans le cadre de la célébration du 19è anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), placé cette année sous le signe “Les mille premiers jours: fondement de l’avenir de nos enfants”.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province de Khémisset, Mansour Kartah, a fait savoir que cette rencontre permettra de mettre en exergue les réalisations dans le cadre de l’axe relatif à la santé de la mère et de l’enfant, ainsi que dans des domaines vitaux tels que l’éducation, l’insertion économique des jeunes, etc.

Le développement du capital humain a été au centre de la troisième phase de l’INDH, a, par ailleurs, souligné M. Kartah, notant que cette phase repose sur une approche volontariste et renouvelée visant à consolider et à capitaliser sur les acquis, tout en poursuivant l’œuvre pour davantage de développement et de justice sociale.

Cette phase a également contribué à la réorientation des programmes dans le but de promouvoir le capital humain et les générations montantes, assister les groupes en situation de vulnérabilité et d’adopter de nouvelles initiatives génératrices de revenus et d’opportunités d’emploi, a-t-il précisé.

Evoquant la thématique du 19è anniversaire de l’INDH, il a indiqué qu’une campagne de communication sur l’importance des mille premiers jours de l’enfant sera lancée du 22 mai au 22 juin, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, appelant à la mobilisation de tous les acteurs locaux et à la fédération des efforts en faveur du développement socio-économique dans la province.

Dans un exposé à cette occasion, le chef de la Division de l’action sociale, Moulay Hafid Al Gamoun, a présenté le bilan des réalisations des programmes de l’INDH lors de sa 3ème phase, avec 941 projets pour une enveloppe de 344,20 millions de dirhams (MDH).

Pour ce qui est des actions de l’INDH en faveur de la santé de la mère et de l’enfant dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, 40 projets ont été programmés pour une enveloppe financière de 15,6 MDH, a-t-il dit.

Pour sa part, le délégué provincial de la santé a présenté un exposé sur l’importance des mille premiers jours de l’enfant, accompagné d’une projection sur cette thématique.

A l’issue de cette rencontre, M. Kartah a visité le centre de santé rural de Sidi Meziane (commune de Sidi El Ghandour), financé par l’INDH dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales avec une enveloppe de 1,6 MDH.

Une campagne médicale pour la promotion de la santé maternelle et infantile a également été organisée au niveau de ce centre de santé pour célébrer le 19ème anniversaire de l’INDH, en partenariat avec la délégation provinciale de la santé et le club de santé à Khémisset.

Le Maroc a enregistré des avancées significatives en matière de santé et de nutrition maternelles et infantiles grâce aux efforts consentis par les différents acteurs concernés pour le développement de stratégies et d’interventions visant à garantir l’accès équitable aux soins et réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile.