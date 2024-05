Anniversaire de l’INDH : Pleins feux à Safi sur les réalisations remarquables en faveur de la santé maternelle et infantile

lundi, 20 mai, 2024 à 21:14

Safi – Le 19è anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), un événement majeur placé cette année, sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”, a été célébré, lundi à Safi, avec à la clé la mise en relief des réalisations remarquables et des pas franchis en matière de promotion et de protection de la santé de la mère et de l’enfant.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée en présence notamment, du gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, des chefs des services extérieurs, des élus locaux, des acteurs de la société civile ainsi que des partenaires de l’INDH, le temps de s’arrêter sur les multiples efforts accomplis et projets réalisés dans le cadre des différents programmes de l’INDH au niveau provincial, en l’occurrence le Programme 4 baptisé : « Impulsion du capital humain des générations montantes » dans son axe portant sur la promotion et à l’amélioration de la santé maternelle et infantile.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province de Safi, M. Chaynane a loué l’importance de la célébration du 19è anniversaire de ce chantier de Règne qui, a-t-il dit, « nous offre l’opportunité de s’arrêter et de réfléchir sur les réalisations de l’Initiative et de débattre des questions charnières liées au développement humain dans notre pays ».

Il a de même mis l’accent sur le thème arrêté pour la célébration du 19è anniversaire de l’INDH, considérant que les 1000 premiers jours constitue une phase sensible et décisive pour le développement humain, d’autant plus que « les trois premières années, de la grossesse jusqu’à la deuxième année, sont considérées, de l’avis des experts, comme une fenêtre sur la croissance rapide et décisif ayant un impact permanent sur la santé et le bien-être des générations montantes à l’avenir ».

Dans la même lignée, le gouverneur a souligné la nécessité de poursuivre le travail et d’agir afin de faire face aux disparités qui persistent entre les zones rurales et urbaines et ce, en adoptant des mesures concrètes en vue de faire bénéficier les femmes et les enfants d’une meilleure protection sanitaire notamment, dans les zones rurales et enclavées.

M. Chaynane a tenu à rappeler que dans le cadre de sa 3è phase, l’INDH a opéré un changement réel en s’orientant vers l’investissement dans le capital humain, en consacrant ses efforts pour les mille premiers jours de la vie, et en adoptant une batterie de mesures visant à améliorer la nutrition, et à garantir un meilleur accès aux services de santé aussi bien avant qu’après l’accouchement, outre le suivi de la santé des mères et de leurs enfants.

Il a annoncé le lancement prochainement (du 22 mai au 22 juin) de la campagne nationale de sensibilisation sur les mille premiers jours de la vie de l’enfant, et ce en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, avec comme objectif de renforcer davantage cette prise de conscience de l’importance vitale de cette phase de la vie de l’enfant.

Après avoir fait part de sa gratitude à l’ensemble des acteurs et intervenants, ainsi que des partenaires de l’Initiative pour les efforts déployés à l’effet d’atteindre les objectifs tracés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il s’est dit en faveur de la poursuite de la mobilisation en vue de l’aller de l’avant pour l’accomplissement de ce devoir.

Par la suite, l’assistance a été conviée à suivre un exposé exhaustif, présenté par le Chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la préfecture de la province de Safi, M. Abderrahim Hababa, axé sur les grandes réalisations accomplies par l’INDH à travers sa 3è phase, dans le cadre des ses différents programmes.

Chiffres à l’appui, M. Hababa, a indiqué que le nombre de projets réalisés dans le cadre des 4 programmes de la 3è phase de l’INDH pour la période (2019- 2023), se chiffre à 719 projets, dont 579 réalisés et son 140 en cours de réalisation, pour un montant total de l’ordre de 434,49 millions de DH, dont 394,86 millions de DH comme contribution de l’INDH.

S’agissant du premier programme « Rattrapage du déficit en matière d’infrastructures et services sociaux de base », le nombre de projets réalisés durant la période 2019-2023 s’élève à 16, pour un montant total de 6,72 millions de DH, dont 6,42 millions de DH assurés par l’INDH, a ajouté M. Hababa.

Pour ce qui est du 2è programme « Accompagnement des personnes en situation de précarité », le nombre de projets s’élèvent au titre de la période 2019- 2023, à 149, dont 145 projets réalisés et 4 projets en cours, d’une enveloppe budgétaire totale de 52,93 millions de DH, dont 52,43 millions de DH comme contribution de l’Initiative, a-t-il enchaîné.

« Quelque 336 projets sont inscrits dans le cadre du programme 3 : Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », dont 210 déjà réalisés et 126 en cours d’exécution, ayant nécessité une enveloppe budgétaire totale de 83,58 millions de DH, à laquelle l’INDH a contribué à hauteur de 51,74 millions de DH », a précisé le responsable.

S’agissant du programme 4 « Impulsion du capital humain des générations montantes », le nombre de projets inscrits au titre de la période 2019- 2023, a été de l’ordre de 218, ayant nécessité la mobilisation d’un budget total de 291,18 millions de DH, dont 284,64 millions de DH fournis par l’INDH ».

En ce qui concerne le volet lié à la promotion de la nutrition et de la santé de la mère et de l’enfant, le nombre de projets réalisés entre 2019 et 2023 se chiffre à 80, pour un budget de 33,89 millions de DH, dont 32,64 millions de DH comme contribution de l’INDH, a expliqué M. Hababa en mettant l’accent sur la répartition des projets et leur impact positif en termes d’amélioration de la nutrition et de la santé de la mère et de l’enfant.

Par la suite, l’assistance a été conviée à suivre un exposé présenté par Mme Boutayna Ahizoune de la délégation provinciale de la Santé à Safi, qui s’est attardée sur les efforts entrepris dans ce sens par les cadres du ministère de la Santé, l’INDH et les autres partenaires en termes d’amélioration de la santé ainsi que de la nutrition de la mère et de l’enfant.

Cette cérémonie a été marquée par la projection d’une capsule vidéo mettant en relief la campagne nationale de sensibilisation sur l’importance des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant.

Par la même occasion, des témoignages ont été livrés par plusieurs acteurs et partenaires de l’Initiative opérant en matière de promotion et d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, occasion de mettre en avant le rôle important joué par l’Initiative, ainsi que les grands efforts déployés à l’échelle provinciale dans ce domaine.

Au terme de cette cérémonie, un hommage a été rendu à nombre de cadres du ministère de la santé et des acteurs opérant dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant.

Par la suite, le gouverneur et la délégation l’accompagnant s’est rendu au centre de transfusion sanguine à l’hôpital provincial Mohammed V, occasion de s’enquérir du rôle majeur joué par cet établissement dans la protection de la santé de la mère et du nouveau-né.