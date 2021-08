Anniversaire de la récupération d’Oued Eddahab: Des acteurs associatifs visitent l’Espace de la mémoire historique de Béni Mellal

samedi, 14 août, 2021 à 15:39

Béni Mellal – De nombreux acteurs associatifs ont visité, vendredi, l’Espace de la mémoire historique, de la résistance et de la libération de Béni Mellal, à l’occasion du 42ème Anniversaire de la récupération d’Oued Eddahab.

Dans ce sens, les membres de l’Association “Forum Sahara pour le dialogue et les Cultures” ont visité cet espace où ils se sont informés de la récupération de la province d’Oued Eddahab en 1979 en tant qu’étape historique et phare dans le processus de parachèvement de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Royaume.

A cette occasion, les membres de l’Association ont visité les différentes salles et dépendances de cet espace qui comprend des manuscrits, des portraits des Sultans et Rois du Maroc depuis l’avènement de la Dynastie Alaouite Chérifienne, d’anciennes collections ethnographiques, des documents rares et précieux, des habits et des armes datant de plusieurs années.

Dans une déclaration à la MAP, Abdessamad Malaoui, membre du Forum a souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre de la célébration par le Royaume du 42ème anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, rappelant que cette visite est une occasion de se remémorer la haute portée de cet évènement et de renforcer l’esprit d’appartenance et de patriotisme chez les nouvelles générations.

La visite est aussi une opportunité de découvrir de près les documents et livres historiques que recèle cet espace, a dit M. Malaoui, précisant que les documents précieux que propose l’Espace de la mémoire historique de Béni Mellal permettront de renforcer les volets de la recherche scientifique et académique au profit des universitaires de la ville.

La récupération de la province d’Oued Eddahab en 1979 constitue une étape historique phare dans le processus de parachèvement de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Royaume.

La commémoration samedi du 42ème anniversaire de cet évènement est l’occasion de mettre en avant la mobilisation des Marocains et leur vigilance constante autour de la première cause nationale, selon le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération (HCAR).