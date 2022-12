Annonce des lauréats du 20ème Grand Prix national de la presse

vendredi, 9 décembre, 2022 à 21:42

Rabat – Les lauréats de la 20ème édition du Grand Prix national de la presse ont été dévoilés par le jury lors d’une cérémonie organisée, vendredi, à Rabat.

Cet événement, auquel ont pris part le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas et plusieurs personnalités du monde de la presse, de l’art et de la littérature, a été marqué par l’annonce des vainqueurs du prix honorifique ainsi que des prix de la télévision, de la radio, de la presse écrite, de la presse électronique, de l’agence de presse, de la production journalistique amazighe, de la production journalistique hassanie, de la photographie, alors que celui du journalisme d’investigation, ne faisant pas l’objet de candidature, et celui de la caricature n’ont pas été attribués.

Le prix de l’agence de presse a été décerné à Jamal-Eddine Benlarbi pour son article “Tafilalet : Un verre d’eau bien fraîche, source de vie”.