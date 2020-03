Annulation de la 14è édition du Festival international du raï d’Oujda

vendredi, 20 mars, 2020 à 19:35

Oujda – L’Association Oujda Arts a annoncé l’annulation de la 14ème édition du Festival international du raï qui était prévue du 23 au 25 juillet 2020 à Oujda.

Dans un communiqué, l’Association précise que cette décision intervient dans le cadre des mesures de sécurité, relatives au nouveau coronavirus (COVID-19), et des décisions des autorités publiques visant la restriction des grandes manifestations et des rassemblements, en vue de préserver la sécurité des citoyens.

L’Association saisit cette occasion, ajoute le communiqué, pour appeler tous les citoyens à faire preuve de vigilance, à respecter les consignes de propreté et les instructions des autorités, et à rester chez eux en cette période sensible afin d’empêcher la propagation de la pandémie du Coronavirus.