Annulation de la coupure temporaire de la circulation sur le tronçon Midelt-Errich au niveau de la RN 13

mercredi, 2 mars, 2022 à 22:00

L’application de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits industrialisés contenant du sucre a été au centre d’un débat organisé, mercredi, conjointement par la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants et la commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers.