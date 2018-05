Appel à Rabat à l’institutionnalisation d’un système de suivi régulier de la pauvreté multidimensionnelle et monétaire des enfants (Étude)

lundi, 7 mai, 2018 à 19:59

Rabat – Une étude sur “le profil de la pauvreté des enfants au Maroc” a appelé, lundi à Rabat, à l’institutionnalisation d’un système de suivi régulier de la pauvreté multidimensionnelle et monétaire des enfants et la mise en place de politiques et stratégies dans les domaines impactant le bien-être de l’enfant.