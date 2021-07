Appel aux citoyens de plus de 40 ans et atteints de maladies chroniques à se faire vacciner “le plus tôt possible” (Expert)

jeudi, 8 juillet, 2021 à 20:09

Rabat – Le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a appelé, jeudi, les citoyens de plus de 40 ans et atteints de maladies chroniques à se faire vacciner “le plus tôt possible”.