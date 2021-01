Un appel d’offres annoncé dans les prochains jours pour l’entretien du pont sur Oued Tensift

mardi, 5 janvier, 2021 à 15:40

Rabat – Un appel d’offres sera annoncé dans les prochains jours pour l’entretien du pont sur Oued Tensift à l’entrée de Marrakech, a indiqué le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Dans un communiqué publié mardi suite à la diffusion d’une vidéo par certains sites et réseaux sociaux sur l’ouvrage d’art sur Oued Tensift, en direction de l’entrée Nord de la ville de Marrakech, le ministère informe l’opinion publique nationale, et notamment les usagers de cet ouvrage, que les services techniques du ministère, tant au niveau central que régional, font le suivi de l’état dudit pont, qui a fait l’objet d’une expertise technique par le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes.