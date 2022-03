Appel à faire de l’université un levier du développement au service de la régionalisation avancée

samedi, 12 mars, 2022 à 20:00

Béni Mellal – Les participants aux premières assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTESRI 2030) qui se sont ouvertes, samedi à Béni Mellal, ont souligné l’importance de faire de l’université et de l’enseignement supérieur des leviers essentiels du développement au service de la régionalisation avancée.

Les différents intervenants ont mis l’accent sur l’importance d’accorder davantage d’intérêt à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à l’innovation afin de répondre aux attentes des générations montantes à une formation adéquate et de qualité et pour leur permettre de contribuer efficacement à la mise en ouevre des grands chantiers et projets de développement en ligne avec les orientations stratégiques du nouveau modèle de développement du Royaume.

A cette occasion, le wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, a indiqué que ces assises constituent l’occasion de mettre en avant et renforcer l’engagement des différentes acteurs de la région à mettre en place une coopération agissante et fructueuse avec l’Université pour atteindre les objectifs visés par le nouveau modèle de développement, notant que l’université est désormais appelée plus que jamais à adhérer au système territorial régional en vue de développer une nouvelle approche de l’enseignement supérieur en parfaite adéquation avec son environnement socio-économique.

L’université joue un rôle indéniable en matière de réalisation des grands chantiers mis en oeuvre dans le Royaume, a-t-il dit, notant que compte tenu des attributions conférées aux régions dans le cadre de la régionalisation avancée, il est nécessaire d’asseoir une nouvelle relation de coopération entre la région et l’université en particulier dans les domaines liés au développement économique et social, à la formation continue, à l’emploi, à la culture et à l’environnement.

Etant donné le rôle essentiel qu’assume l’université en ce qui concerne la consécration des fondements de la régionalisation avancé, il est primordial de renforcer les mécanismes de partenariat et de coopération entre l’université, les conseils territoriaux et les autres acteurs de la région, et ce, à travers l’intensification des relations et des échanges pour bénéficier des expériences, des expertises et des compétences dont dispose l’université et en orientant les travaux de la recherche scientifique vers des problématiques qui entravent le développement régional durable et global, a estimé le wali.

Après avoir mis en relief le grand intérêt accordé par la région Béni Mellal-Khénifra au capital humain et à la formation et à la recherche scientifique en veillant à l’élargissement de l’offre d’enseignement dans des domaines prioritaires et la conclusion d’accords de partenariats qui encouragent cette orientation, le wali a formé le voeu de voir les travaux de ces assises aboutir à une série de recommandations qui sont de nature à enrichir le débat national relatif au lancement effectif du Plan national d’accélération de la transformation du système de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Pour sa part, le président de la région Béni Mellal-Khénifra, Adil Barakat, a indiqué que l’organisation de ces assises régionales se veut un événement de grande importance en ce sens qu’elles interviennent dans un contexte particulier marqué par la dynamique positive dans laquelle s’est inscrit le Maroc pour assurer l’essor économique et social escompté et particulièrement depuis le lancement du nouveau modèle de développement.

Ces assises interviennent également dans le sillage des acquis et des grands projets réalisés au niveau de la région en application des dispositions du pacte contractuel liant la région et plusieurs départements gouvernementaux, a ajouté M. Brakat, ajoutant que cela a permis d’insuffler une nouvelle dynamique à l’ensemble du territoire de la région dans les différents domaines notamment le tourisme, l’éducation, la formation, l’industrie agroalimentaire, l’enseignement supérieur et le commerce.

Le président du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra a également fait savoir que ces assises revêtent une importance capitale non pas uniquement pour les acteurs et organismes qui y prennent part, mais eu égard à l’opportunité qu’elles offrent pour s’arrêter sur le rôle du secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation en matière du développement durable et de la consolidation des objectifs de la régionalisation avancée.

Lors de ces Assises, quatre tables rondes sont prévues pour favoriser les échanges et la co-construction entre les différentes parties prenantes autour des thématiques de l’inclusion territoriale et le développement intégré, l’inclusion économique et la compétitivité, l’inclusion sociale et durable et l’excellence académique et scientifique.

Les recommandations issues de ces assises, ainsi que de celles programmées entre le 12 mars et le 14 mai 2022, seront consolidées dans un rapport de synthèse général qui fera l’objet de discussion des Assises Nationales dédiées au lancement du PACTE ESRI 2030.

Ces assises verront la signature de plusieurs conventions et partenariats entre l’Université et ses acteurs régionaux, économiques et sociaux.