Appel à la fédération des efforts et à la synergie pour garantir la réussite de l’enseignement préscolaire (symposium)

mardi, 22 mars, 2022 à 21:48

Rabat – Les participants à un symposium organisé, mardi à Rabat, à l’initiative du Lions Club International-District 416 Maroc ont appelé à la fédération des efforts et au travail en synergie pour garantir la réussite du préscolaire ainsi qu’à la capitalisation des expériences pour l’adoption d’une approche marocaine en la matière.

Dans leurs recommandations sanctionnant les travaux dudit symposium initié sous le thème “comment la société civile peut contribuer à la réalisation de la politique nationale du préscolaire?”, les intervenants ont préconisé la mise en place d’une échelle standard de qualité, basée sur la vision éducative rénovée et le respect de la trilogie petite enfance/éducation/structure du préscolaire.

Ils ont également jugé nécessaire la mise sur pied d’une tutelle unique et d’un cadre institutionnel basé sur la bonne gouvernance qui place l’intérêt de l’enfant au dessus de toute autre considération et l’octroi de ressources financières suffisantes à l’enseignement préscolaire, vu son fort rendement sur les plans personnel, social et économique.

Les participants ont aussi recommandé de placer la gouvernance comme pilier de réussite du préscolaire et de miser sur le professionnalisme de l’éducatrice (sélection, formation, rémunération).

Ils ont plaidé pour que la petite enfance soit placée comme priorité et au centre de toute stratégie de généralisation à l’horizon des 10 prochaines années et pour accorder l’intérêt qu’il faut au préscolaire inclusif.

Au cours de ce symposium, les débats se sont articulés autour de trois panels portant sur les “actions de la société civile dans la promotion de la politique du préscolaire”, “les perspectives de la politique nationale en matière de préscolaire” et “quelle pédagogie pour l’éducation inclusive dans le préscolaire?”.

Les intervenants ont porté leurs regards sur des expériences à même d’identifier les étapes pratiques pour renforcer la contribution de la société civile au préscolaire et la promotion des relations gouvernement-société civile dans ce domaine.