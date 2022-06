Appel à la mise en place de politiques publiques intégrées dédiées au développement des zones rurales (rencontre)

dimanche, 19 juin, 2022 à 15:33

Béni Mellal – Les participants à la rencontre régionale sur “le développement des zones rurales et montagneuses, un levier de la régionalisation avancée et de la justice territoriale”, ont appelé à la mise en place de politiques publiques intégrées dédiées au développement des zones rurales et montagneuses.