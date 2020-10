Appel à réinventer les méthodes d’enseignement en Afrique (conférences)

jeudi, 15 octobre, 2020 à 21:13

Benguérir – Les participants à une série d’e-conférences internationales, tenues les 2, 3 et 9 octobre courant, ont appelé à réinventer les méthodes d’enseignement actuelles en Afrique, continent où de nombreux indicateurs de performance se sont améliorés dans les domaines de l’éducation durant ces dix dernières années, mais où de nombreux défis restent à relever.

Les intervenants à ces rencontres à distance, organisées par l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir (UM6P) et l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) sous le thème “L’éducation en Afrique : les défis de l’école d’aujourd’hui et le regard vers l’école de demain”, ont plaidé pour l’émergence d’une “nouvelle école” en Afrique permettant d’améliorer significativement les performances du secteur éducatif tout en l’appuyant à être plus résilient face aux crises telles que la Covid-19.