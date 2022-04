Approvisionnement en médicaments: Le Maroc a réalisé des progrès importants pour assurer son autosuffisance (Chercheur)

vendredi, 8 avril, 2022 à 16:37

Propos recueillis par : Hanae Dakka

Rabat – Le Maroc a réalisé des progrès importants pour assurer son autosuffisance stratégique dans le domaine de l’approvisionnement en médicaments, a affirmé le chercheur en questions de santé, Khalid Fathi.

Dans un entretien à la MAP à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril de chaque année, M. Fathi a indiqué que le Royaume œuvre avec ses partenaires afin de développer l’industrie pharmaceutique et accorde un intérêt très particulier à l’Afrique en vue d’assurer l’approvisionnement en médicaments et vaccins, dans le cadre de son souci permanent de garantir sa sécurité sanitaire, notamment en période de crises.

A cet égard, M. Fathi, également professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, a rappelé que le Maroc, sur initiative Royale, a signé des accords relatifs au projet de fabrication et de mise en seringue de vaccins (anti-Covid et autres vaccins) dans le Royaume.

Ce projet, a-t-il indiqué, incarne la volonté du Royaume d’assurer sa souveraineté sanitaire et pharmaceutique dans un contexte international instable marqué par de fréquentes perturbations des chaînes d’approvisionnement dues à la demande croissante de vaccins, notant que ce projet vise aussi la production du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins importants dans le Royaume pour renforcer son autosuffisance, ce qui l’érige en une plateforme pionnière de biotechnologie sur les plans continental et mondial et dans le domaine de l’industrie du “fill & finish”.

“Le Maroc est conscient que sa sécurité sanitaire relève de sa sécurité nationale. Il se prépare donc aux risques et élabore des scénarii à ce propos. De ce fait, faire face à de futures et éventuelles pandémies est tributaire non seulement de l’aspect sanitaire mais englobe aussi les dimensions d’ordre financier, économique et social”, a-t-il poursuivi.

M. Fathi a, en outre estimé, que les responsables du secteur de la santé doivent déployer davantage d’efforts pour mettre fin à la migration des cadres et du personnel médical à l’étranger et assurer une formation de qualité qui prend en compte les spécialités médicales “lourdes”, et non celles génératrices de profits. Dans ce cadre, il a insisté sur l’importance d’une bonne gouvernance liée à la formation médicale, devenue désormais un axe stratégique.

Il n’a pas manqué d’alerter sur l’apparition de maladies causées par la malnutrition, appelant au changement des comportements alimentaires, ce qui nécessite plus d’efforts sur le plan de l’éducation à la santé.

S’agissant de la santé mentale, M. Fathi prévoit l’apparition de nouvelles maladies en lien avec l’évolution du vécu quotidien, devenu excessivement dépendant des appareils intelligents et de l’intelligence artificielle.