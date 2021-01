Après avoir envahi les hauteurs, la neige s’invite au centre-ville d’Azilal

vendredi, 15 janvier, 2021 à 13:01

Par Nouamane LABIDI

Azilal – Après avoir envahi les hauteurs et les montagnes de la province d’Azilal, la neige s’est, invitée, ces derniers jours, au centre-ville, une première depuis plusieurs années.

Ainsi, la couche de poudreuse recouvrant actuellement les routes de la ville varie entre une vingtaine et une trentaine de centimètres, selon les données de la division de l’Equipement, de l’urbanisme et de l’environnement de la préfecture de la province d’Azilal.

Un décor pour le moins inhabituel pour les 40 mille habitants de la petite province perchée dans les montagnes du Moyen Atlas que de voir la sculpture du fameux dinosaure érigée dans la place Bin El Brouj dans le centre-ville couverte de flacons après des nuits de neiges durant lesquelles les températures ont passé sous la barre de zéro degré Celsius pour atteindre les -8 la nuit et vers l’aube.

La ville a enfilé un manteau blanc de toute beauté au moment où les enfants se sont emparés du Parc 20 Août pour décorer leurs bonshommes de neige avant que les flocons ne disparaissent. Un décor rare vu pour la dernière fois en 2016 lorsque la neige avait recouvert toute la ville, chaussées et trottoirs et demeures. Les familles ont également résisté au froid et se sont rendues dans les forêts entourant la ville avec leurs enfants pour profiter de cette ambiance hivernale inratable.

Très tôt, les routes ont été dégagées par les autorités locales de la province qui ont déployé plusieurs engins, dont un chasse-neige, une niveleuse et un tractopelle pour assurer le salage et le sablage des routes, éliminer le verglas et prévenir sa constitution.

La province d’Azilal a également mobilisé plusieurs agents en collaboration avec la direction provinciale de l’équipement pour le déneigement des chaussées empruntées par les marcheurs venus fouler la neige et découvrir le nouveau paysage paradisiaque de la ville.

Pour les habitants d’Azilal, ces précipitations ont ravivé leurs espoirs de voir les principaux barrages de la région se remplir, notamment celui de Bin El Ouidane dont le taux de remplissage atteint à peine 22,1%.

Ils se sont félicités de voir les autorités locales se dépêcher pour désenclaver non seulement les zones reculées de la province mais aussi le centre-ville pour éviter les glissades et les perturbations que peuvent entrainer le verglas et la neige.

Les autorités locales ont, par ailleurs, intensifié leurs interventions le long de la route menant d’Azilal vers Ait Bouguemaz et de Zaouiat Ahensal jusqu’aux sommets des monts Tillougite, Imsfrane et Ait M’hamed.

Ainsi, la direction provinciale de l’équipement a déployé des chasse-neiges le long de ces axes routiers, avançant vers les localités isolées par la neige qui a atteint plus d’un mètre à certains endroits. Cette intervention se poursuit toujours à la faveur d’importants efforts et une mobilisation générale de l’ensemble des services compétents.

La Direction régionale de l’Équipement à Béni Mellal-Khénifra a intensifié, pour sa part, les opérations de déneigement pour couvrir une surface de plus de 9.300 KM après les importantes chutes de neige qui se sont abattues dernièrement sur la région.

Outre le désenclavement et le dégagement des axes routiers bloqués à la circulation, les autorités locales ont multiplié les interventions sur le terrain dans diverses zones isolées afin de fournir assistance et soutien aux habitants.