AREF de Drâa-Tafilalet : réunion sur la continuité pédagogique durant l’état d’urgence sanitaire

samedi, 11 avril, 2020 à 16:36

Errachidia – Une réunion à distance axée sur la continuité pédagogique et administrative durant l’état d’urgence sanitaire, décidé pour faire face au nouveau Coronavirus (Covid-19), a été tenue vendredi à l’initiative de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet.

Présidée par le directeur de l’AREF de Drâa-Tafilalet, Ali Berrad, cette réunion a connu la participation des directeurs provinciaux de l’Education nationale au niveau de la région, de plusieurs responsables de l’Académie et de 80 directeurs de lycées qualifiants de la région.

Selon un communiqué de l’AREF, cette réunion a été focalisée également sur les questions de l’orientation à distance, possible désormais à travers le site électronique créé récemment et dédié à ce sujet, ainsi que sur les activités parascolaires à distance.

A l’ordre du jour de cette rencontre, figurait aussi un exposé sur les moyens d’élargir et de renforcer la participation des élèves de la région de Drâa-Tafilalet au concours national “Le Maroc de demain”, organisé par la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

M. Berrad a souligné, lors de cette réunion, les efforts importants déployés par l’ensemble des acteurs éducatifs et intervenants pour garantir la continuité pédagogique et administrative au niveau de l’ensemble des composantes du système éducatif dans la région.

Il s’est félicité de l’adhésion active des cadres éducatifs et administratifs de l’AREF à l’opération de l’enseignement à distance, à travers la production de ressources numériques et d’exercices au profit des apprenants et l’exploitation de tous les moyens et techniques disponibles pour faciliter l’accès des élèves à ces cours.

M. Berrad a rappelé la participation distinguée des élèves de la région de Drâa-Tafilalet aux différentes activités organisées au niveau de tous les cycles de l’enseignement, notamment celle baptisée “Le Maroc de demain”.

Il a, par ailleurs, salué l’esprit de responsabilité dont ont fait preuve les autorités de la wilaya de la région, la Sûreté régionale, les acteurs de la société civile, ainsi que l’ensemble des composantes du système éducatif et des services de la santé pour faire face à la propagation du nouveau Coronavirus, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire appliqué par le Maroc.