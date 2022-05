ARM de Meknès: Célébration du 66-ème anniversaire de la création des FAR

samedi, 14 mai, 2022 à 12:09

Meknès – Une cérémonie marquant les festivités de la célébration du 66ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR) a été organisée, samedi, à l’Académie Royale Militaire (ARM) de Meknès.

A cette occasion, lecture a été donnée à l’Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des FAR, aux officiers, sous-officiers et militaires de rang.

Dans cet Ordre du jour, Sa Majesté le Roi a affirmé que “Conformément à la tradition louable que Nous tenons à perpétuer et avec une grande fierté, Nous Nous adressons aujourd’hui à vous, à l’occasion du soixante-sixième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, pour vous exprimer à tous, toutes composantes confondues, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, Nos sentiments de sympathie et de satisfaction, pour vos nobles actions et immenses sacrifices consentis pour hisser très haut les couleurs de la Patrie et défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale “.

“Les résultats positifs de vos précieuses réalisations au cours de l’année écoulée Nous rendent fier de votre disponibilité, de votre discipline et de votre esprit de dévouement au service de la Patrie”, a souligné le Souverain.

“A cette occasion, Nous voudrions saluer Nos soldats déployés dans Nos provinces du Sud et de l’Est, ou ceux chargés de surveiller nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec vigilance et fermeté, fier de ce que vous faites pour préserver l’unité de la Patrie et la sécurité des citoyens” a poursuivi Sa Majesté.

Présidée par le général de division, Hassan Taik, directeur de l’ARM, cette cérémonie, à laquelle ont pris part les élèves officiers des promotions de l’ARM et les élèves du lycée du cycle spécial, a été marquée par la remise de Wissams décernés par SM le Roi à sept militaires de grades confondus de l’Académie Royale Militaire.

A travers les sacrifices consentis et les actes louables rendus au service de la Nation, des citoyens et de l’Humanité en général, les FAR ont inscrit leur nom dans la mémoire du peuple marocain, qui commémore fièrement le 66ème anniversaire de la naissance de cette vaillante institution, devenue un symbole de souveraineté nationale, et un bouclier pour la nation et sa fierté.