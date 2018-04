Arrestation à l’aéroport de Marrakech d’un ressortissant belge pour son implication présumée dans une affaire d’escroquerie financière via Internet

vendredi, 27 avril, 2018 à 20:26

Marrakech – Les services sécuritaires de l’aéroport international Marrakech-Menara ont procédé mercredi dernier, à l’arrestation d’un ressortissant belge faisant l’objet d’un mandat de recherche international émis à son encontre par les autorités judiciaires américaines pour son implication présumée dans une affaire d’escroquerie financière via Internet.

Selon un communiqué de la préfecture de police de Marrakech, parvenu à la MAP vendredi, le mis en cause âgé de 36 ans, faisait l’objet d’un mandat de recherche international émis à son encontre par les autorités judiciaires américaines et diffusé par l’Interpol au niveau de tous les pays membres de cette organisation internationale, pour son implication présumée entre 2013 et 2016 dans une affaire de détournement de sommes colossales en faisant croire à ses victimes qu’il les collectait au profit d’associations de bienfaisance.

Le prévenu a été placé en garde-à-vue en vue de commencer la procédure d’exécution du mandat d’arrêt alors que les autorités sécuritaires marocaines ont informé les autorités sécuritaires américaines, à travers leur bureau d’Interpol, pour envoyer une requête officielle via les canaux diplomatiques habituels.

L’interpellation du mis en cause s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour renforcer les mécanismes de coopération internationale dans le domaine sécuritaire ainsi que les efforts visant à lutter contre le crime organisé transfrontalier.