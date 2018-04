Arrestation à Rabat d’un individu pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic d’ecstasy

jeudi, 12 avril, 2018 à 21:05

Rabat – Les services de la préfecture de police de rabat, ont procédé, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’arrestation mercredi d’un individu pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic d’ecstasy.

Le mis en cause (27 ans) a été arrêté à son arrivée à bord d’un train en provenance d’une ville du nord du Royaume en possession de 2.300 comprimés d’ecstasy, a indiqué jeudi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, dans la perspective de déterminer l’identité des autres éventuels complices, a précisé la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus et intensifs déployés par les services de sûreté afin d’assécher les sources d’importation et de commercialisation des substances hallucinogènes aux niveaux international et national.