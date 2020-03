Arrestation à Agadir d’un suspect prétendant avoir le pouvoir de résoudre des affaires présentées devant la justice

lundi, 9 mars, 2020 à 18:10

Agadir – Les premiers éléments de l’enquête judiciaire au sujet des allégations contenues dans un enregistrement vocal relayé sur les réseaux sociaux d’un individu prétendant avoir le pouvoir d’intervenir pour résoudre des affaires présentées devant la justice, ont abouti à l’arrestation de l’un des suspects dont la voix a été soumise à l’expertise technique.

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Agadir indique dans communiqué parvenu lundi à la MAP que, suite au communiqué daté du 3 mars 2020 concernant l’ouverture d’une enquête judiciaire dans cette affaire, les recherches préliminaires ont permis d’arrêter l’un des suspects et de soumettre sa voix à l’expertise technique auprès de l’institut des analyses vidéos et audios relevant de la Gendarmerie royale à Rabat.

Après obtention des résultats et suite à la procédure de l’enquête préliminaire menée à ce sujet, le concerné a été déféré devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Agadir pour compétence, précise le communiqué, ajoutant que le parquet a requis une enquête à l’encontre du suspect pour les délits d’escroquerie et d’immixtion dans une fonction publique ou l’accomplissement d’un acte de cette fonction, conformément aux articles 540 et 380 du code pénal, et émis un ordre d’écrou, approuvé par le juge d’instruction, qui a également fixé la date du 19/03/2020 comme délai de l’interrogatoire détaillé.

La police judiciaire compétente poursuit, sous la supervision du parquet général, ses investigations judiciaires à l’encontre d’autres personnes, au sujet d’un nombre de faits et de circonstances pertinents, et ce afin de démêler l’écheveau de cette affaire dans le cadre des règles et garanties prévues par la loi, ajoute le communiqué.

Et le parquet général d’Agadir d’assurer qu’il veillera à éclairer et à informer l’opinion publique de tout développement dans cette affaire dans le cadre de la responsabilité et en consécration des principes d’ouverture, de transparence et de communication.