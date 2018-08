Arrestation de 7 individus, membres présumés d’un réseau criminel spécialisé dans le faux et usage de faux, la fraude et l’intrusion dans les systèmes de traitement électronique des données

lundi, 20 août, 2018 à 10:00

Rabat- La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) est parvenue ce weekend, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation de sept individus, membres présumés d’un réseau criminel spécialisé dans le faux et usage de faux, la fraude et l’escroquerie et l’intrusion dans les systèmes de traitement électronique des données.