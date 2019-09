Arrestation du deuxième suspect impliqué dans l’agression violente à l’arme blanche d’une personne à Casablanca (DGSN)

mercredi, 4 septembre, 2019 à 12:52

Rabat – Les éléments de la brigade de la police judiciaire du district Moulay Rachid à Casablanca, en coordination avec leurs homologues de Tanger, ont arrêté, mardi soir, le deuxième suspect impliqué dans la tentative de vol qualifié sur une personne à Casablanca avec violente agression à l’arme blanche ayant causé à la victime de graves blessures au niveau du visage.

Le mis en cause, aux multiples antécédents judiciaires pour vol avec violence, a été appréhendé dans la ville de Tanger, où il s’était enfui immédiatement avec avoir commis son acte criminel, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les services de sûreté de Casablanca avaient reçu lundi une plainte de la victime qui a été violemment agressée à l’arme blanche, rappelle le communiqué, soulignant que les investigations menées à ce sujet ont permis l’arrestation d’un premier suspect mardi à Casablanca.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qu’ils ont commis, conclut la même source.