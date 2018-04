Arrestation d’un Espagnol pour trafic de drogue au Port de Tanger-ville

dimanche, 8 avril, 2018 à 20:38

Tanger – Les services de police au port de Tanger ville ont procédé, dimanche, à l’arrestation d’un ressortissant espagnol soupçonné d’être impliqué dans une affaire de possession et de trafic international de drogue. Les éléments de police ont ainsi mis la main sur 17,5 kg de chira, soigneusement dissimulés dans les quatre roues d’un véhicule utilitaire, et arrêté le mis en cause (65 ans), qui se dirigeait vers la ville espagnole de Tarifa, indique une source policière.

Et de préciser que les éléments de police, qui ont soupçonné l’existence de drogue, ont procédé à un contrôle manuel rigoureux de la voiture, qui a été soumise auparavant à un contrôle par scanner. Le mis en cause sera présenté à la police judiciaire de Tanger pour complément d’enquête, sous la supervision du parquet général compétent.