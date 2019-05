Arrestation d’un individu accusé de vol sous la menace de l’arme blanche dans un dispensaire à Salé

jeudi, 23 mai, 2019 à 17:33

Rabat- Le service provincial de la police judiciaire de Salé a arrêté, mercredi soir, un individu de 23 ans pour son implication présumée dans une affaire de vol sous la menace de l’arme blanche dans un dispensaire.

Les données préliminaires de l’enquête ont révélé que le mis en cause a volé deux téléphones portables d’un médecin et d’une infirmière exerçant dans un dispensaire situé au quartier Said Hajji à Salé, sous la menace de l’arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les investigations ont permis d’interpeller le suspect en flagrant délit en possession des téléphones portables et de saisir l’arme blanche utilisée dans cet acte criminel.

Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances de cette affaire, selon le communiqué.