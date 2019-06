Arrestation à l’aéroport Mohammed V d’une Chinoise sous mandat d’arrêt international

lundi, 3 juin, 2019 à 16:58

Des membres de la communauté marocaine au Canada et plusieurs personnalités canadiennes de différents horizons, origines et confessions, se sont rencontrés dimanche au centre culturel marocain de Montréal Dar Al Maghrib pour partager un repas de rupture du jeûne, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.