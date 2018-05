Arrestation de quatre individus liés à “Daech” s’activant dans les villes de Fès, Casablanca, Kénitra et Midar

lundi, 14 mai, 2018 à 10:00

Rabat – Dans le cadre des efforts continus pour identifier les éléments extrémistes porteurs de projets terroristes, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national, a arrêté, ce lundi, quatre individus liés à l’organisation “Daech”, parmi lesquels un ancien détenu pour affaire de terrorisme, âgés entre 20 et 27 ans et s’activant dans les villes de Fès, Casablanca, Kénitra et de Midar (Province de Driouch).

Un communiqué du ministère de l’Intérieur indique que les premières investigations ont révélé que les éléments arrêtés ont adhéré à des actes de propagande et de diffusion des idéaux de “Daech”, de même qu’ils ont incité leurs connaissances à perpétrer des attaques terroristes dans le Royaume à l’instar des actes sauvages menés par les combattants de ce groupe dans plusieurs pays du monde.

L’enquête préliminaire a également démontré que certains suspects entretiennent des liens avec des combattants sur la scène syro-irakienne en vue de bénéficier de leurs expériences en matière de fabrication d’explosifs et d’engins dans le but d’exécuter des actes terroristes visant certains sites sensibles dans plusieurs villes du Royaume, ajoute le ministère.

Cette opération a permis la saisie d’appareils électroniques, d’une uniforme militaire et de livres faisant l’éloge de l’idéologie extrémiste, précise la même source.

Les mis en cause seront déférés devant la justice dès l’achèvement de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, selon le communiqué.