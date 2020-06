Arrivée à l’aéroport de Béni Mellal de 160 Marocains rapatriés d’Espagne

samedi, 27 juin, 2020 à 18:57

Aéroport de Béni Mellal- Un total de 160 personnes, dont 20 femmes enceintes et 10 nouveau-nés, sont arrivées, samedi, à l’aéroport de Béni Mellal à bord d’un avion de la Royal Air Maroc (RAM) en provenance de la ville de Séville (Espagne) et ce, dans le cadre du rapatriement des ressortissants marocains bloqués à l’étranger en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19.

Ce groupe de Marocains a, ainsi, regagné la Mère-Patrie depuis l’Espagne à la faveur d’un vol humanitaire qui a atterri à 13H00 à l’aéroport de Béni Mellal et ce, dans le cadre des opérations de rapatriement de ces citoyens qui étaient bloqués à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Ce rapatriement, qui s’est déroulé dans le strict respect des mesures de prévention et du protocole sanitaire en vigueur dans le Royaume pour garantir un accueil sécurisé et rassurant des différents passagers, sous la supervision de l’ONDA et des autorités locales de la province de Béni Mellal, a profité notamment aux femmes enceintes et nouveau-nés, aux personnes âgées et souffrant de maladies chroniques et aux enfants.

Portant des masques de protection et observant la distance de sécurité sanitaire, les personnes rapatriées ont été accueillies, à leur arrivée, par les autorités locales de la Wilaya de la région de Béni Mellal, avant d’être soumises à un test massif de dépistage et de prise de température. Elles ont également récupéré leurs bagages de manière fluide et ordonnée, tout en se conformant aux mesures de distanciation sociale.

Les 160 arrivants à bord d’un Boeing 737-800 de la RAM ont été ensuite reconduits dans des bus à destination de plusieurs établissements hôteliers de Béni Mellal, pour une période de confinement de neuf jours dans le cadre d’un protocole de suivi médical nécessaire pour s’assurer que ces personnes ne sont pas porteuses du Covid-19.

Dans une déclaration à la MAP, le référent Covid-19 à l’aéroport de Béni Mellal, Mehdi Ailoul, a fait savoir que 160 ressortissants marocains bloqués en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19 à l’étranger ont regagné le Royaume, relevant que l’ONDA en partenariat avec l’ensemble des intervenants et notamment les autorités locales de la province de Béni Mellal ont pris toutes les mesures pour la réussite de cette opération et la garantie de son déroulement dans les meilleures conditions.

Il a, à ce titre, rappelé les mesures initiées par l’ONDA, citant le réaménagement des différents lieux de l’aéroport pour assurer le respect des mesures de distanciation sociale et la mise en place d’un protocole sanitaire, tel que la désinfection des bagages et le renforcement du dispositif de stérilisation des mains avec du gel hydroalcoolique.

Dans des déclarations similaires, les bénéficiaires de ce rapatriement ont exprimé leur gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour cette initiative généreuse du Souverain, se félicitant de l’important déploiement des autorités locales de Béni Mellal qui ont veillé au grain à la réussite de cette opération.

Le vol à bord du Boeing 737-800 de la RAM s’est déroulé dans les meilleures conditions, ont-ils dit, saluant hautement les efforts colossaux déployés par l’ambassade du Royaume du Maroc en Espagne.

Les rapatriés ont également mis en avant les efforts déployés par le ministère des affaires étrangères et le soutien sans faille qu’il leur a apporté, exprimant leur immense joie de pouvoir, enfin, rejoindre la mère-patrie après une période difficile à l’étranger.

Pour rappel, le gouvernement a pris en charge, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, tous les frais liés à la mise en œuvre du programme de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger, outre les frais liés au logement et aux tests de dépistage au nouveau coronavirus dans le respect le plus strict du protocole sanitaire en vigueur pendant les jours de confinement de ces bénéficiaires dans le Royaume.