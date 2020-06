Arrivée à l’aéroport de Dakhla de 118 Marocains rapatriés de Mauritanie

jeudi, 25 juin, 2020 à 17:09

Dakhla – Un total de 118 personnes, dont des bébés et enfants, sont arrivées jeudi à l’aéroport de Dakhla à bord d’un avion de la Royal Air Maroc (RAM) en provenance de Mauritanie, opéré dans le cadre du rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Il s’agit du deuxième groupe de Marocains rapatriés de Mauritanie, en provenance de Nouadhibou, après l’arrivée dimanche du premier groupe (151 personnes) depuis Nouakchott.

Cette opération a profité notamment aux personnes souffrant de maladies chroniques et les touristes en situation de précarité, outre les enfants et les nourrissons.

L’opération s’est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur pour garantir un accueil sécurisé et rassurant pour ces passagers, sous la supervision des autorités compétentes.

Munies de leurs masques de protection, ces personnes ont pu effectuer à leur arrivée les formalités douanières et récupérer leurs bagages de manière fluide et ordonnée, tout en se conformant aux consignes de distanciation sociale et des gestes barrières, avec utilisation des bornes distributrices de gels hydroalcooliques.

Des tests de dépistage au Covid-19 ont été également effectués sur les 118 passagers qui ont ensuite embarqué dans des bus à destination de plusieurs établissements hôteliers de la ville de Dakhla, où ils seront confinés durant neuf jours dans le cadre du suivi médical nécessaire, le but étant de s’assurer que ces personnes ne constitueront pas un danger pour elles-mêmes ou leurs familles et entourage.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’aéroport, Abdelmounaim Aoutoul a souligné que cette opération s’est déroulée dans le respect des mesures préventives et du protocole sanitaire en vigueur, notant que d’importants moyens ont été déployés pour prévenir tout risque sanitaire, en l’occurrence la distribution des bavettes et la mise en place des distributeurs de gels hydroalcooliques et de caméras thermiques.

Des mesures ont également été prises pour faciliter les formalités douanières et administratives, dans le respect des mesures de distanciation physique, afin de minimiser le temps de passage de ces personnes, a fait savoir M. Aoutoul.

Des personnes rapatriées approchées par la MAP ont fait part de leur soulagement d’avoir regagné leur pays et de leur satisfaction de l’accueil et des dispositions prises au niveau de l’aéroport de Dakhla, exprimant leurs remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour cette noble initiative.

Elles ont également affirmé que le vol s’est déroulé dans de bonnes conditions, mettant l’accent sur les efforts déployés par l’ambassade du Royaume du Maroc en Mauritanie, ainsi que les autorités de l’aéroport de Dakhla pour garantir le déroulement de cette opération dans les meilleures conditions.