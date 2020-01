Artisanat marocain : ameublement et décoration, une filière associant authenticité et modernité

mardi, 14 janvier, 2020 à 14:43

Marrakech- L’art de l’ameublement et de la décoration constitue une véritable filière de l’artisanat, qui témoigne de la richesse culturelle du Royaume, et se consacre à la recherche de nouvelles matières, de nouvelles technologies, de nouvelles associations pour trouver l’harmonie parfaite entre authenticité et modernité.

Associant créativité et fonctionnalité, cet art manie avec subtilité toutes les tonalités marocaines avec toujours cette incomparable originalité.