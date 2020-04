Asilah: quatre individus interpellés dans une affaire de tentative de trafic international de drogue

jeudi, 16 avril, 2020 à 18:35

Rabat – La brigade locale de la police judiciaire relevant du commissariat régional de sûreté à Asilah a interpellé jeudi, sur la base de données précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, quatre individus âgés entre 18 et 54 ans pour leur implication présumée dans une affaire liée à une tentative de trafic international de drogue.

Trois individus qui travaillent sur un bateau de pêche côtière ont été interpellés en flagrant délit de tentative de trafic d’une cargaison de drogue comportant 185 kg de chira, dissimulée dans des barils d’essence à bord du bateau qui s’apprêtait à quitter le port de pêche d’Asilah, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les recherches et investigations ont permis d’interpeller une quatrième personne soupçonnée d’être le principal instigateur et propriétaire de cette cargaison.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, au moment où les recherches et investigations se poursuivent pour identifier l’origine de la drogue et les circuits de ce trafic, ajoute le communiqué.