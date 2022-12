Assa-Zag: la commune de Touizgui à l’heure du 3è festival international des nomades

dimanche, 25 décembre, 2022 à 22:07

Touizgui (province d’Assa-Zag) – La commune de Touizgui, dans la province d’Assa-Zag vit au rythme du 3ème festival international des nomades, qui s’est ouvert, vendredi soir, à l’initiative de la Fondation “Touizgui pour le développement, la culture et la protection du patrimoine”.

Selon les organisateurs, ce festival vise à mettre en valeur le patrimoine nomade afin de valoriser et préserver l’héritage culturel saharien, soutenir l’économie locale et faire connaître les potentialités naturelles, culturelles et touristiques de la région.

Cette manifestation culturelle, organisée sous le signe “Eau et vie dans la relation des bédouins avec l’espace”, vise également à favoriser les échanges culturels entre les peuples et à encourager l’art et les artistes, dans la perspective de faire de la région de Touizgui une destination culturelle de choix et contribuer à son développement.

La cérémonie d’ouverture de ce festival, à laquelle ont assisté plusieurs personnalités dont le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustafa Baitas, et le gouverneur d’Assa-Zag, a été marquée par une visite aux tentes thématiques qui présentent des produits de l’artisanat et du terroir de plusieurs régions et villes marocaines.

Un spectacle traditionnel incarnant la culture nomade a été présenté, également, lors de cette cérémonie, comprenant notamment le rituel de mariage chez les nomades. Au menu, figure aussi une caravane commerciale de produits de première nécessité.

Le président de la Fondation “Touizgui pour le développement, la culture et la protection du patrimoine”, Houceine Baj a indiqué que l’objectif de ce festival est de mettre en valeur la culture nomade, la soutenir et la préserver en tant que culture hassanie et un affluent de l’identité nationale marocaine.

Il a souligné que le choix du thème de l’eau et de la vie nomade pour cette édition est motivé par la relation forte des nomades avec l’eau, ajoutant que des efforts doivent être déployés pour rechercher des moyens de développer le mode de vie nomade et faciliter l’accès de cette catégorie de citoyens à cette denrée vitale à travers l’aménagement des points d’eau.

De son côté, M. Baitas a relevé dans une déclaration à M24, chaîne d’information de la MAP que ce festival revêt des dimensions historique, économique et culturelle, saluant les efforts déployés par tous les acteurs impliqués dans l’organisation de cette manifesatation.

A cette occasion, une cérémonie d’hommage a été organisée en faveur de plusieurs personnalités politiques et médiatiques outre des notables de la région, laquelle a été suivie d’une soirée artistique animée par des troupes locales et d’autres représentant différentes régions. L’artiste mauritanienne Coumbane Mint Ali Warkane a été également de la partie.

Le programme du festival comprend une série d’activités, dont des expositions des produits de l’artisanat et du terroir, des tentes thématiques, un défilé traditionnel, des courses de chameaux, des jeux traditionnels collectifs, en plus de séminaires sur des thèmes liés à la culture nomade, au tourisme du désert et à la gestion des pâturages et un atelier au profit des professionnels du tourisme rural.

Des soirées artistiques et un voyage d’exploration seront également organisés pour les invités du festival afin de découvrir les gravures rupestres qui caractérisent la commune Touizgui ainsi que les tombes anciennes.

Ce festival, organisé en coordination avec la province d’Assa-Zag, le conseil provincial d’Assa-Zag, plusieurs institutions et chambres professionnelles, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à valoriser le patrimoine culturel et historique de l’espace saharien hassani comme l’une des composantes de la culture marocaine.