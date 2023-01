Assa-Zag: L’INDH au service des femmes de la famille de la résistance

jeudi, 19 janvier, 2023 à 14:20

Assa (Province d’Assa-Zag) – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) œuvre, au niveau de la province d’Assa-Zag, à promouvoir le capital humain et à soutenir les jeunes générations à travers des initiatives au profit des différentes catégories sociales en situation de précarité, en particulier les femmes.

Ainsi, l’INDH a accordé une attention particulière à l’insertion sociale et professionnelle des femmes en situation de vulnérabilité en les formant à des métiers susceptibles de les aider à intégrer le marché du travail mais aussi en les accompagnant dans le processus de création de leurs entreprises.

Ce chantier royal d’envergure a, en effet, donné une forte impulsion à l’économie sociale et solidaire, en l’érigeant comme l’un des principaux piliers du développement territorial durable, à travers la création de nouvelles opportunités d’emplois et la lutte contre la précarité en créant des projets visant notamment à améliorer la situation des femmes en situation de vulnérabilité, y compris les filles de anciens résistants et anciens des membres de l’armée de libération.

Afin de soutenir cette catégorie de femmes, de développer leurs compétences et qualifications professionnelles et partant favoriser leur intégration sur le marché du travail, deux salles ont été équipées, l’année dernière, au sein de l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération dans la ville d’Assa, avec du matériel et des équipements pour la couture et le stylisme et des ordinateurs pour des cours théoriques dans ce domaine.

Un total de 25 filles d’anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération bénéficient d’une formation au sein de cette structure, qui a débuté en septembre dernier et se poursuivra durant deux années.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’intérêt constant accordé par l’INDH aux femmes en situation de vulnérabilité, mais aussi dans le cadre de la stratégie du Haut-commissariat aux anciens résistants et membres de l’armée de libération qui vise à assurer l’insertion sociale de la famille de la résistance.

Ces deux salles ont été équipées dans le cadre d’une convention de partenariat signée, en août dernier, entre la province d’Assa-Zag (Comité régional de développement humain), et la délégation provinciale des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, pour un coût total de 100.000 dirhams, financés par l’INDH dans le cadre de sa troisième phase relative à l’amélioration des revenus et à l’inclusion économique des jeunes.

Afin de renforcer les activités des centres de formation professionnelle pour les filles et d’informatique, une deuxième convention de partenariat a été signée entre la délégation provinciale des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à Assa Zag, et la chambre de l’artisanat dans la région de Guelmim- Oued Noun, concernant la création d’un atelier de formation dans les métiers du stylisme et de la couture au profit des filles des anciens résistants, en vue de répondre aux besoins du secteur de l’artisanat en main-d’œuvre qualifiée.

Dans une déclaration à la chaîne d’information (M24) de la MAP, le délégué provincial des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à Assa-Zag, Abderrahman Hammou a indiqué que l’équipement de ces deux salles s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre le Comité régional du développement humain et la délégation provinciale aux anciens résistants, en vue de soutenir la famille de la résistance dans le domaine de l’auto-emploi.

De son côté, Saleh Bara, responsable à la division de l’action sociale la province d’Assa-Zag, a relevé que l’INDH accorde une attention particulière aux femmes en apportant son soutien à cette catégorie fragile, dont les filles de la famille de la résistance, à travers notamment des formations dans les domaines de la couture et de l’informatique.