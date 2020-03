Assilah à l’heure du 18e Moussem féminin artistique et culturel international

mercredi, 11 mars, 2020 à 10:38

Assilah – Le rideau a été levé, mardi à Assilah, sur la 18e édition du Moussem féminin artistique et culturel international, placée sous le thème “Arts contemporains et spiritualités africaines à l’unisson”, avec une présence de créations féminines dans les domaines d’art plastique et d’artisanat du Maroc et de l’étranger.