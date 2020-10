Assilah: Session de formation sur la planification stratégique par scénarios pour la prise de décision

vendredi, 9 octobre, 2020 à 16:50

Assilah – Une vingtaine de jeunes membres d’associations de la société civile au Maroc bénéficient, les 9 et 10 octobre à Assilah, d’une session de formation sur “la planification stratégique par scénarios pour la prise de décision”.

Organisée en collaboration entre le Forum méditerranéen de la jeunesse au Maroc (FOMEJE), la Fondation Konrad Adenauer Stiftung Maroc et l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO) dans le respect des mesures sanitaires nécessaires, cette session de formation vise à renforcer les compétences des jeunes bénéficiaires dans le domaine de la planification stratégique par scénarios, tout en leur présentant les méthodes et outils de l’analyse prévisionnelle stratégique, ainsi que ses différents aspects et caractéristiques.